I convocati dell’Hellas Verona: Tudor dovrà fare a meno di un big contro la Fiorentina. Out anche Veloso

Da poco diramata la lista dei convocati da Igor Tudor per la partita dell’Hellas Verona contro la Fiorentina. Tra i giocatori assenti spicca il nome di Antonin Barak, infortunatosi contro il Venezia e già in forte dubbio per la partita a Firenze. Non c’è neanche Restos, anche lui acciaccato nella scorsa partita di campionato. Out anche Miguel Veloso. Rientrano invece a disposizione dei gialloblù i due difensori Casale e Gunter dalla squalifica.

