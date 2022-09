I convocati di Allegri: confermato Szczesny out. Ce la fa Di Maria, ma non un altro top player

La Juventus ha da poco diramato i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro la Fiorentina. Come già annunciato numerose volte da Allegri stesso, Wojciech Szczesny non sarà della partita, così come Paul Pogba, sul quale c’era ottimismo per il recupero, ma che non rientra nella lista e tenta di esserci in Champions League. C’è, invece, Angel Di Maria.

PORTIERI: Pinsoglio, Perin, Garofani.

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

ATTACCANTI: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule.