I convocati di Italiano: out anche Bonaventura. Fiorentina a Udine senza quattro giocatori

Alla vigilia della trasferta contro l’Udinese, il tecnico della Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita della Dacia Arena. Presenti tutti i giocatori a disposizione dell’allenatore viola, ad eccezione di Alfred Duncan, Giacomo Bonaventura, Nico Gonzalez e Szymon Zurkowski. Quest’ultimo è ormai prossimo a lasciare il club di Rocco Commisso per far ritorno all’Empoli.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodò, Igor, Milenkovic, Nastasic, Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Duncan, Maleh, Mandragora

Attaccanti: Cabral, Ikoné, Kouame, Jovic, Saponara, Sottil