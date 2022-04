“I cori di ieri dei tifosi della Fiorentina sono inqualificabili e non hanno niente a che vedere con le logiche dello sport”

L’ex difensore del Napoli Nicola Mora ha parlato a Radio Kiss Kiss a proposito dei tifosi della Fiorentina presenti ieri allo stadio Maradona: “I cori dei tifosi viola sono veramente inqualificabili, un qualcosa che non ha niente a che vedere con le logiche dello sport”.

E poi, sulla partita, ha aggiunto: “Se la Fiorentina ti fa otto gol in due partite, vuol dire che qualcosa non va. E’ un campanello d’allarme che va preso in considerazione. Le sconfitte che il Napoli ha maturato contro Milan, Inter e Fiorentina gridano vendetta”.