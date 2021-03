I dirigenti della Fiorentina alzano la voce nei confronti della squadra. Commisso vuole un segnale immediato

Il dopo Udinese ha lasciato strascichi all’interno della Fiorentina. Quello che si è visto, o per meglio dire quello che non si è visto, in campo, ha spinto la società (ieri) ad alzare l’asticella della concentrazione e anche la voce, tramite il proprio direttore sportivo, nei confronti della squadra.

Il presidente Rocco Commisso, vuole che il gruppo dia un immediato segno di reazione. Di riscatto. E soprattutto vuole che arrivino risultati che scongiurino il rischio della retrocessione. La prima risposta è attesa già per domani sera contro la Roma al Franchi. A riportare la notizia è La Nazione.