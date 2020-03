I dirigenti viola studiano il decreto: Presto saranno annunciate le modalità di rimborso per i tifosi

Si attende di prendere piena visione del decreto con cui sarà sancito che lo sport italiano dovrà chiudere le proprie porte ai tifosi per arginare le possibilità di contagio da Covid 19, poi, secondo quanto riporta La Nazione, saranno annunciate anche le modalità di rimborso per i quasi 30 mila abbonati del Franchi. La Fiorentina, insomma, non ha avuto bisogno dell’invito del Codacons – pronto a mettersi subito in azione – a procedere col rimborso del rateo che non potrà essere sfruttato o dei biglietti che erano stati acquistati. In questo mese, salvo altri cambi di programma al momento non preventivabili, per quanto riguarda gli abbonati i viola giocheranno in casa due gare, quella contro il Brescia la prossima settimana e quella contro il Sassuolo.