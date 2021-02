I due ex dal dente avvelenato che proveranno a far male alla Fiorentina

Questa sera la Fiorentina ritroverà tra le fila dello Spezia due ex dal dente avvelenato. Si tratta di Kevin Agudelo e Riccardo Saponara, due centrocampisti offensivi che per motivi diversi in riva all’Arno non hanno trovato né spazio né fortuna. Agli ordini di Vincenzo Italiano, come riportato da la Repubblica, i due sono letteralmente rinati e nelle ultime uscite sono stati tra gli interpreti più importanti dello spartito dei liguri.

Tutti e due hanno trovato continuità di rendimento e al Franchi vorranno provare a dimostrare alla Fiorentina di essersi sbagliata. Agudelo agirà da falso nueve nel tridente dello Spezia, mentre Saponara da esterno sinistro del 4-3-3 di Italiano.