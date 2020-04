I due nomi noti sul taccuino di Pradè

Non è un caso, però, che nel mirino di Pradè siano tornati nomi noti, da Ruslan Malinovskyi, ucraino (26) dell’Atalanta che ha confessato come i viola fossero sulle sue tracce già l’estate scorsa, quando ancora vestiva la maglia del Genk, a Mohamed Fares (24), franco-algerino della Spal appena rientrato dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio. Si punterà su di lui soprattutto se Dalbert dovesse far ritorno all’Inter, al termine del prestito secco di quest’anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.