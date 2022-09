I grandi numeri del Franchi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano riesce a portare al Franchi (per le gare di Serie A) oltre 33.800 tifosi di media a partita (la percentuale di riempimento è superiore all’85%). Fin qui il fattore Franchi c’è stato eccome. Il famoso dodicesimo uomo alla Fiorentina non è mai mancato.

I numeri non mentono: contro la Cremonese c’erano al Franchi 34.461, contro il Napoli 32.286, contro la Juventus il record stagionale con 36.550 presenze e contro il Verona i tornelli hanno registrato 32.216 ingressi. Penalizzate le due sfide europee giocate in casa. Contro il Twente (16.674 tifosi) tanti tifosi erano ancora in ferie ed il sacrificio fu fatto pochi giorni prima per la sfida alla Cremonese. Contro il Riga (11.738) l’orario delle 19 e l’appeal dell’avversario non favorirono un grande afflusso.