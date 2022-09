I limiti di una Fiorentina troppo scontata, ma è impossibile che Orsato non abbia visto il fallo su Quarta. Che cosa ha analizzato il Var? E’ ora che Rocchi dia spiegazioni

Una squadra capace soltanto di far soffrire, un inizio di campionato horribilis per la Fiorentina che ha tante cause. Una formazione, quella viola, così scontata che gli avversari non hanno nemmeno il bisogno di vedere le partite dei gigliati per studiare la tattica da utilizzare contro. Catenaccio e contropiede, basta questo per non far vincere la squadra di Italiano.

Detto questo, la seconda rete del Bologna è scaturita da un fallo di gioco talmente evidente che lo avrebbe fischiato anche un arbitro della categoria allievi provinciali. Con il Var sul campo è roba da ufficio inchieste.

E’ impossibile che un arbitro delle qualità di Orsato non abbia visto Kasius mettere l’avanbraccio sulla nuca di Quarta spingendolo, schiacciandolo a terra e rubandogli così la palla.

Che cosa ha analizzato il Var? Tre minuti per decidere come fare a non annullare la rete. Credo che sia il caso che i giornalisti sportivi inizino a tampinare il designatore Rocchi e gli chiedano spiegazioni e pure di far cadere qualche testa.