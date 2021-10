I numeri impietosi di Callejon da quando veste la maglia della Fiorentina e quello zero che è un dato inequivocabile

Jose Maria Callejon, un nome che in pochi si aspettavano nell’undici titolare della Fiorentina di ieri. Nonostante un Saponara reduce dall’ottima gara contro il Cagliari e il rientrante Sottil Vincenzo Italiano si è affidato un’altra volta all’esperienza dello spagnolo, che gode della grande stima del mister gigliato. Quella dell’Olimpico contro il suo grande maestro Sarri è stata la 30° presenza in Serie A con indosso la Fiorentina, per la quattordicesima volta nell’undici iniziale.

Il dato che salta subito all’occhio è quello zero che ancora figura accanto alla voce gol realizzati in campionato. L’ex Napoli infatti vanta (si fa per dire) un solo gol realizzato da quando è a Firenze ( in Coppa Italia contro il Padova) e un solo assist, che risale però alla scorsa stagione, quando servì Vlahovic per l’1-0 al Cagliari del gennaio 2021.