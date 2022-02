I residenti nel Comune di Firenze potranno acquistare i biglietti per Fiorentina-Juventus senza tessera: i dettagli

Con un comunicato sul proprio sito la Fiorentina ha fatto sapere le nuove modalità d’acquisto per i biglietti di Fiorentina-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma il 2 marzo. Questo quanto si legge nella nota:

“Questa mattina è iniziata la seconda fase di vendita per tutti coloro in possesso di InViola Card Gold. Una grande novità invece per la terza fase. Infatti, per i residenti nel Comune di Firenze, sarà possibile (per i settori locali) acquistare i biglietti anche senza tessera, esclusivamente presso i punti vendita del territorio comunale.

FASI DI VENDITA