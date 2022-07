I sei mesi di ‘vantaggio’ con cui riparte Ikoné: lo step in avanti della Fiorentina passa molto dal suo ritiro

A gennaio era stato catapultato in una realtà nuova, anche se sulla carta inferiore dato che il Lille faceva ancora la Champions League. Ora Jonathan Ikoné è pronto a ripartire dall’inizio e stavolta non a metà di una stagione ma dopo essersi avvantaggiato nei primi 6 mesi: il vero volto del francese ce lo attendiamo da qui in avanti e soprattutto la sua capacità di incidere, apparsa solo a tratti sporadici. Il vantaggio di gestire i calciatori già da inizio luglio, quando non c’è la frenesia delle partite e tutto il tempo per capirsi reciprocamente è stato ribadito più volte da Italiano e stavolta, oltre al mercato estivo, il tecnico della Fiorentina avrà modo di plasmare con calma anche i nuovi volti di gennaio. Dalla crescita del francese passa molto dello step ulteriore verso l’alto che cerca la squadra viola.