I tentennamenti di Juric determinati dalla Fiorentina. E un altro giocatore del Verona potrebbe vestire la maglia viola

Il Verona vende e questo elemento sta condizionando la trattativa per il rinnovo contrattuale dell’allenatore Ivan Juric. Questo è quello che si legge stamani su Tuttosport. Tentennamenti da parte del tecnico determinati anche dai sondaggi fatti da Fiorentina e Torino.

A proposito di giocatori del Verona, un altro che sarà difficile trattenere per i gialloblu è il centrocampista Matteo Pessina. E’ in prestito dall’Atalanta e su di lui, per il quotidiano sportivo, ci sono Napoli, Milan e Fiorentina.