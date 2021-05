Iachini: “Abbiamo fatto un risultato importante senza rischiare nulla. Abbiamo provato a vincere fino alla fine e sull’ultimo calcio piazzato…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da DAZN dopo il pareggio contro il Cagliari ha detto: “Noi siamo venuti qui per portare a casa i tre punti. Davanti avevamo un avversario con delle qualità e motivato. Ne è venuta fuori una partita tesa che ci ha portato a fare molti errori sul piano tecnico. Volevamo fare qualcosa in più, ma capisco il pathos: abbiamo fatto un passo in avanti, non abbiamo preso gol e abbiamo fatto un risultato molto importante senza rischiare nulla”.

Su Vlahovic: “Sta facendo il suo percorso di crescita, di lavoro, come deve fare un attaccante. E’ un ragazzo che non si ferma mai, anche dopo gli allenamenti. Deve continuare a mostrare umiltà e raccoglierà i suoi frutti. Siamo una delle squadre che ha segnato più di tutti nelle ultime cinque partite, oggi però era una partita particolare. Non volevamo rinunciare ai tre punti fino alla fine, sull’ultimo piazzato siamo andati a saltare in sei”.

Sulla difesa viola: “La non continuità di lavoro ci ha fatto perdere alcuni meccanismi. Dovevamo rimettere tante cose a posto e ci siamo riusciti con il tempo. Stiamo arrivando a meta e probabilmente oggi abbiamo chiuso un certo tipo di discorso, facendo nove punti nelle ultime cinque partite”.

Su Ribery: “E’ un ragazzo straordinario, ha sempre incitato i compagni ed è sempre vicino alla squadra. Questo gruppo non mi ha mai tradito, anche in momenti importanti. Ora dovremo recuperare in fretta per fare una bella gara contro il Napoli”.