Iachini: “Avrei voluto cambiare qualcosa in più ma c’era il rischio di scoprirsi troppo. Ieri è stato emozionante, ho ricevuto un applauso di cinque minuti dal presidente e da tutto lo staff”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini commenta così in sala stampa la gara persa contro il Napoli per 2-0: “Dovevamo fare la partita e ottenere un risultato, era difficile anche per le motivazioni che avevano loro. Per l’atteggiamento difensivo nostro c’è poco da dire, abbiamo sbagliato però alcuni fraseggi. Abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare rispetto al Napoli, senza tre gare in una settimana avremmo potuto avere più qualità ed energia per affrontarli. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, ma il calcio di rigore ha messo la gara su binari diversi. Avremmo voluto fare risultato, la squadra è stata in partita, volevo cambiare qualcos’altro ma scoprirsi il fianco ancora di più sarebbe stato un rischio in più. Peccato per l’episodio del rigore, poteva essere valutato diversamente. Mi dispiace, ma l’atteggiamento per onorare il campionato fino alla fine la squadra ce l’ha messo.

Sull’emozione provata per i saluti: “Ieri c’è stato un po’ di pathos, dopo la riunione tecnica sono arrivati il presidente e tutto lo staff per regalarmi un maglia con scritto Beppe con le firme di tutti. Ho avuto un applauso lungo dieci minuti. La paura fa fare brutti scherzi, ma averla rimediata a tre partite dalla fine è stata una grande impresa e per questo ringrazio tutti. Questo gesto di ieri mi ha fatto capire quanta paura c’era, il lavoro che abbiamo fatto ci ha permesso di cambiare la testa”.

Su Gattuso e su quello che c’è di buono da lasciare a chi lo sostituirà: “Rino sta facendo bene a Napoli con tanti grandi giocatori. Hanno una rosa ampia e di qualità, ma quello che deciderà la società qui. a Firenze c’è un gruppo serio, quest’anno con tutti i cambi che ci sono stati non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo e non c’è stata continuità per migliorare costantemente e perfezionarsi. Le programmazioni sono queste. Non posso che augurare alla Fiorentina, a Firenze e all’ambiente ai quali sono legato di fare un percorso adeguato.