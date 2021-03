Iachini-bis: Ecco i tre giocatori della Fiorentina da rilanciare

Il ritorno di Beppe Iachini alla Fiorentina potrebbe cambiare il presente e il futuro di tre giocatore viola, che con Prandelli non stavano avendo molta fortuna. Come si legge su La Nazione, si tratta di Josè Maria Callejon, Sofyan Amrabat e Cristiano Biraghi.

Lo spagnolo, il cui arrivo è stato fortemente voluto dallo stesso Iachini, non ha mai giocato nel 3-5-2 e le sue caratteristiche potrebbero far pensare ad un cambio di modulo. L’ex Verona, finito ai margini nell’ultimo periodo, tornerà ad essere uno dei pilastri del centrocampo viola. E infine Biraghi, ancora convocato da Mancini, ma in affanno nelle ultime uscite. Toccherà a Iachini cercare di rivitalizzare questi tre giocatori e farli tornare importante per la Fiorentina.