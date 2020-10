Iachini: “Con Vlahovic non c’è niente di pregiudiziale. Non dobbiamo rischiare problemi muscolari con Bonaventura”

L’Allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa parlando di Bonaventura: “E’ arrivato da poco, lo stiamo inserendo sempre di più. Non dobbiamo rischiare di fare cadute muscolari. Anche per Borja Valero. Vedremo oggi come sta. A me piace giocare con gli interni che diventano trequarti per fare un calcio di palleggio. Stiamo lavorando nell’attaccare la porta, con più uomini possibili. Dobbiamo lavorare di tattica individuale dietro”.

E sul Covid e le partite rinviate: “Sono valutazione degli organi di governo. Noi ci siamo passati, Pulgar l’ha passata e ne sta venendo fuori. Se poi ti mancano 13 o 14 giocatori che partita è. Una partita falsa, in campo vedi un’altra squadra. Vogliamo che ritorni la gente allo stadio”

E su Vlahovic: “Dobbiamo correggere le sbavature, Vlahovic torna ad essere a disposizione. A seconda del momento vado a scegliere non c’è qualcosa di pregiudiziale. E’ capitato anche a Dybala e Belotti ma con gli anni sono cresciuti ulteriormente. Succederà la stessa cosa a Dusan. ”

E su Pulgar: “Un giocatore con caratteristiche di palleggio e incontro, il giocatore davanti alla difesa diventa importante. Poi questo me lo dà sia lui che Amrabat. Tutti dovranno essere pronti”