Iachini: “Devo ancora valutare le condizioni di Cutrone per domani. La partita contro la SPAL potrebbe essere la più difficile”

Continua la conferenza stampa di Beppe Iachini al Franchi in vista della partita di domani contro la SPAL. Queste le parole dell’allenatore: “Cutrone l’ho solo salutato, da oggi si allenerà e valuterò la sua reale condizione per domani. Lui è un attaccante che sa andare in verticale e ha grandi margini di miglioramento essendo molto giovane. Dobbiamo affrontare la partita di domani come se dovessimo giocare contro la Juventus. Noi dobbiamo fare una grande partita e il nostro approccio a livello mentale deve essere quello giusto. Può essere la partita più difficile del campionato perché loro si giocano grandi chance di salvezza in questa parte di campionato. Dobbiamo pensare a una partita per volta, ora non penso all’Atalanta. Ora servono certezza per la squadra, non fare cose complicate. Quando avremo la testa a posto giusto potremo anche sperimentare cose nuove. Manderò in campo la squadra più adatta per fare punti domani”.