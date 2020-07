Iachini e la…non-salvezza. L’aneddoto di Federico Chiesa

Che Beppe Iachini sia un tecnico a cui piace poco scherzare (per quanto possibile) sul lavoro non lo si scopre certo oggi. E direttamente dal campo viene ribadito ancora una volta questo suo lato caratteriale. Al termine di Fiorentina-Bologna, un Federico Chiesa debordante di sorrisi e felicità si è lasciato andare raccontando un aneddoto proprio a tal proposito: “Quando abbiamo raggiunto il nostro obiettivo – ha spiegato il numero 25 viola – il giorno seguente il mister anzichè farci i complimenti si è messo al lavoro con noi per preparare la partita successiva. Come se ancora ci fosse stato qualcosa in palio”. L’ennesima verifica che per Iachini, l’obiettivo, è sempre la partita successiva…

