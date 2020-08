Iachini e un mercato che non poteva essere organizzato senza la sua riconferma. Da domani via a indicazioni e suggestioni

Che mercato sarà quello della Fiorentina? Una domanda più che lecita da porsi dato che siamo arrivati all’ultima gara di campionato dei viola, e che da adesso in poi inizieranno tutti i discorsi e i ragionamenti legati a questa tematica. Un argomento che per certi lati non appare molto semplice da delineare per il semplice fatto che stavolta molte valutazioni sono state fatte e prese dopo un certo periodo di tempo. Basti pensare che la conferma di Beppe Iachini è arrivata un po’ a sorpresa da nemmeno quattro giorni, ed è difficile supporre che il tema mercato sia stato approfondito in modo sensibile da parte della dirigenza in una certa fase decisionale come quella dell’attuale tecnico. Questo non vuole comunque significare che non sia stata fatta alcuna programmazione su quello che servirà alla squadra per la prossima stagione, anzi. I profili di spessore all’interno dell’organico gigliato sono ben accetti e saranno ricercati, come ha affermato lo stesso fuoriclasse Franck Ribery in un’intervista rilasciata pochi giorni fa. Con la riconferma di Iachini si può iniziare ad approfondire quelli che sono stati i profili seguiti fino ad ora e le varie suggestive ipotesi di mercato raccontate nelle ultime settimane. Lo stesso tecnico potrà dare la sua approvazione su questi elementi e individuare come trarne il maggior vantaggio. D’altronde non si è mai visto nell’ambiente viola fare mercato senza sapere precisamente chi è l’allenatore. Iachini potrà avere adesso totale voce in capitolo su questo argomento e magari indirizzare le scelte che farà la dirigenza viola. Adesso che il nome del prossimo, nonché presente allenatore, è stato reso pubblico si può iniziare a imbastire la Fiorentina del futuro. Magari non da stasera, ma subito da domani.

