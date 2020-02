IACHINI-FIORENTINA, ECCO COSA DICONO I NUMERI. IL CONFRONTO CON MONTELLA…

Sono passati poco più di due mesi dall’arrivo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Chiamato per sostituire l’esonerato Vincenzo Montella, in poche partite è riuscito a dare una propria impronta alla squadra. Piaccia o no come gioca, la Viola adesso ha finalmente un’identità tutta sua: i giocatori credono nel lavoro di Iachini e del suo staff, come dimostrano anche le dichiarazioni arrivate nelle settimane scorse.

A conferma di quanto detto ci vengono in soccorso i risultati della Fiorentina targata Iachini. 12 punti in 8 partite, frutto di 3 vittorie (SPAL, Napoli e Sampdoria), altrettanti pareggi (Bologna, Genoa e Milan) e 2 sconfitte (Juventus e Atalanta). Per una media di 1,5 punti a partita, nettamente migliore di quella di Montella. L’Aeroplanino, prima dell’esonero,ha conquistato 17 punti in altrettante partite, alla media di 1 punto a gara.

Estendendo la media attuale di Iachini per le 12 partite di Serie A rimaste, la Fiorentina collezionerebbe altri 18 punti. Finendo così il suo campionato a 47 punti, che sarebbe un traguardo di lusso considerate le paure che circolavano nell’ambiente soltanto qualche settimana fa. In positivo anche il saldo della differenza reti: 12 i gol fatti, 8 quelli subiti. A dimostrazione che la Fiorentina di Iachini, a differenza di come troppo spesso viene descritta, non è soltanto una squadra difensiva, bensì un collettivo di qualità al servizio del suo comandante.