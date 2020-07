Iachini: “Giocando in modo così ravvicinato, tante cose si capiscono dopo le partite. Speriamo di essere più precisi e più fortunati…”

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Quello di domani sarà un match difficile, ma del resto come tutti in questo campionato. Giocando in modo così ravvicinato, tante cose si capiscono dopo le partite. I ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che sta facendo un grande campionato, da parte nostra serve una grande prestazione. Contro il Verona dovremo essere all’altezza della situazione, anche per organizzazione e attenzione. Speriamo di essere anche più fortunati rispetto alle ultime uscite, ma anche più precisi”.

