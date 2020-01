Iachini incontentabile: “Non posso dire di essere soddisfatto al 100%. Non ho avuto bisogno di usare “il bastone” con questi ragazzi”. Poi svela un retroscena su Commisso e su Napoli…

Domani contro il Genoa, un’altra sfida importante per la Fiorentina. “Non posso dire di essere soddisfatto al 100% – ha precisato Iachini in conferenza stampa – perché a Bologna dovevamo vincere chiudere la partita prima. Con la Spal abbiamo costruito delle occasioni che non abbiamo sfruttato, con Castrovilli e con Chiesa soprattutto. Ci vorrà tempo per trovare i giusti meccanismi in avanti; mi aspetto i gol non solo dagli attaccanti ma anche dagli esterni e soprattutto dai centrocampisti come ho sempre detto. Stiamo insistendo sui movimenti d’attacco e questo porterà qualche certezza in più ai ragazzi. Sottil? E’ un ragazzo che sta crescendo ed ha margini di miglioramento. Per me conta il rettangolo di gioco, quando un ragazzo va più forte di un altro gioca. L’unica cosa che conta è il campo. Non ho avuto bisogno di usare “il bastone” con questi ragazzi. Hanno voglia di imparare per poter rendere al 120%. Vicinanza del presidente? Ho detto subito a Commisso di stare tranquillo perché con il lavoro lo renderemo orgoglioso di questa squadra. La mia Fiorentina deve far innamorare di nuovo Firenze. Quando viene al campo siamo tutti molto contenti. Io l’eroe di Firenze? No non mi sento un eroe. Lo devono essere i ragazzi. La gioia di Napoli è significativa: hanno “sofferto” tanto questi ragazzi nell’ultimo periodo.