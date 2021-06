Iachini intanto aspetta la Sampdoria: “E’ il preferito dei tifosi”

C’è chi come la Sampdoria che ancora non ha scelto l’allenatore per la prossima stagione, dopo l’addio di Ranieri. Sfumato Dionisi, nel mirino ci sono Giampaolo, D’Aversa e l’ex viola Beppe Iachini, che secondo il giornalista Nicolò Schira sarebbe anche il “preferito dai tifosi”:

Continua il casting di #Ferrero per la panchina della #Sampdoria: sempre caldi i nomi di Marco #Giampaolo (deve prima liberarsi dal Torino) e Roberto #DAversa (legato a Faggiano). Contatti ancora vivi con Beppe #Iachini (il preferito dei tifosi), Eugenio #Corini e Patrick #Vieira — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2021