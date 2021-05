Iachini: “La Fiorentina ha tutto per trattenere Vlahovic. Ho un gran rapporto con Commisso, è una persona vera”

Continua così la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, alla vigilia della trasferta contro il Crotone: “Questa società ha tutto per trattenere Vlahovic e gli altri giocatori di talento. Tanto dipenderà dalla scelta del futuro allenatore, ma le basi ci sono. L’unica cosa che posso dire (e sarebbe valsa anche per Montella e Prandelli) è che la continuità di lavoro porta un grande miglioramento nella squadra perché consente ai giocatori di conoscersi sempre meglio e capire le idee del tecnico. Pensate a Lazio, Atalanta e Sassuolo, che hanno costruito un’identità secondo le idee dei rispettivi allenatori. Non so quanti, ma sicuramente avremmo avuto diversi punti in più.

Continua così Iachini: “Commisso? Abbiamo un gran rapporto, è una persona vera e ha riconosciuto il mio lavoro apprezzando la mia professionalità. Nel calcio i giudizi sono influenzati dagli episodi, ma ciò non cambia il lavoro che ho e abbiamo fatto in questi mesi. Avevamo paura che la stagione terminasse con un epilogo diverso, fortunatamente ci siamo salvati a tre giornate dalla fine”.