Iachini: “Lirola è troppo buono, deve diventare più ignorante. Ai tifosi c’è poco da chiedere, sono già il nostro uomo in più”

Finale di conferenza stampa di presentazione per Beppe Iachini, da allenatore della Fiorentina: “Zurkowski è un giocatore che conosco e ho visto in diverse partite, ci andrò a lavorare perché ha delle potenzialità, nel pensiero che possa crescere e diventare anche un giocatore giusto per noi. Andrò a lavorarci individualmente, per cercare di farlo inserire al meglio nei nostri meccanismi. Lirola? Lo conosco perché l’ho allenato, abbiamo condiviso un bel percorso al Sassuolo risalendo dal penultimo posto. Sono convinto che abbia le potenzialità per potersi esprimere al meglio, è un ragazzo sensibile, deve diventare un po’ più ignorante perché è troppo buono. Deve diventare e ci lavoreremo, per giustificare un investimento giusto a mio avviso. Il coro dei tifosi? Ho poco da dirgli per l’affetto che mi hanno sempre dimostrato, in campo e fuori dal campo. Tutte le volte che ne ho incontrato qualcuno anche fuori dall’Italia sono sempre stati grandi abbracci. Sono convinto che ci daranno una grande mano e saranno sempre il nostro dodicesimo uomo, dobbiamo ribaltare la situazione tutti compatti. La strada sarà così più in discesa, anche se mi immagino qualche difficoltà inizialmente”.