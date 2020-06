Iachini: “Modulo? Stiamo lavorando su più situazioni tattiche. Abbiamo tanti giovani e dobbiamo dargli il modo di sbagliare”

Continua così l’intervista (QUI LA PRIMA PARTE) del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, a Viola Channel: “Modulo? Stiamo lavorando su più situazioni tattiche che ci possano essere utili in campo. I ragazzi hanno lavorato bene, dobbiamo essere attenti a valutare tutto giocando così tante partite ravvicinate. Meglio in trasferta che in casa? E’ una fatalità: magari in casa non siamo stati così bravi o fortunati per fare gol, a differenza delle trasferte. Abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di poter fare dei passaggi a vuoto per crescere. Orario delle 21:45? Cambia qualcosa in vista della partita successiva, perché c’è meno riposo e recupero. Non sarebbe stato un problema se la partita successiva ci sarebbe stata sette giorni dopo, ma così invece può essere un problema. Però c’è poco da fare, dobbiamo abituarci e non deve essere una scusa”.

