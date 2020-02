Iachini: “Peccato per il rosso a Badelj, stava andando bene ed è in grande crescita fisica. Vlahovic ha grandi margini e porteremo al top anche Cutrone”

Conferenza stampa per Beppe Iachini, dopo la vittoria della Fiorentina sul campo della Sampdoria: “Stiamo portando avanti un percorso di lavoro, la squadra concede pochissimo, stiamo lavorando sulle linee di gioco e su una mentalità propositiva. I ragazzi oggi hanno fatto una grandissima partita, la Samp veniva da una grande vittoria a Torino ma l’abbiamo giocata come l’avevamo preparata, con cambi di gioco e ampiezza. Peccato per l’espulsione di Badelj, che ci ha penalizzato subito dopo essere rimasti in superiorità numerica. Ringrazio i tifosi viola ma anche quelli della Sampdoria, che mi hanno accolto alla grande, saranno sempre nel mio cuore. La partita? Potevamo fare anche qualcosa di più, sui passaggi sbagliati in uscita, sulle occasioni sprecate. Abbiamo ritrovato i gol delle punte comunque, stiamo lavorando e c’è bisogno di tempo e pazienza. L’unica strada è quella del lavoro sul campo. Duncan? E’ un ragazzo che conoscevo, ha un’abilità tecnica giusta, sa palleggiare, tirare in porta. Era fuori da un po’ per cui non poteva finire la partita, non è una bocciatura per Benassi comunque, che aveva tirato la carretta finora. Rosso di Badelj? Sono dispiaciuto, perché stava facendo un’ottima partita. Sta lavorando molto bene in settimana ed è in grande crescita fisica. L’episodio ci dà rammarico, però guardiamo avanti. L’importante è aver ritrovato un pezzo importante della nostra squadra. Lirola diverso? Ora gioca meno spalle alla porta ma più sul passo, il dai-e-vai, per attaccare la porta avversaria. Sapevo quello che poteva dare, avendolo già allenato, per me niente di nuovo, ma deve continuare a lavorare. Abbiamo avuto occasioni con lui ma anche con Dalbert. Esultanza di Vlahovic? Meglio che non lo dica cosa gli ho detto. Non era comunque un’esultanza rivolta ai tifosi della Sampdoria. Cosa può diventare Vlahovic? Dusan ha appena fatto 20 anni, ha margini importanti. Deve migliorare sulla difesa della palla, sui movimenti, come smarcarsi. Ci stiamo lavorando, su di lui anche sugli altri ragazzi giovani dell’attacco. E’ un prospetto di grande valore, se manterrà queste doti anche a livello umano, perché è un bravissimo ragazzo. Cutrone invece è arrivato dall’Inghilterra, era reduce da una piccola distorsione alla caviglia e stiamo cercando di riportarlo al top della condizione”.