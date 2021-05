Iachini pronto a rivoluzione la difesa? Potrebbe esserci un’esclusione eccellente

Sabato la Fiorentina ospiterà al Franchi la Lazio, che ad oggi è una delle squadre più in forma della Serie A (quindici gol nelle ultime cinque partite). La difesa di Iachini, invece, ha subito undici reti nello stesso lasso di tempo, subendo anche una tripletta da Palacio nell’ultima partita.

Viste le difficoltà dei difensori messe recentemente in mostra, Beppe Iachini sta pensando a qualche cambiamento nel reparto arretrato. German Pezzella sta attraversando un periodo negativo e secondo La Nazione potrebbe finire in panchina. Al suo posto il tecnico della Fiorentina potrebbe dare una nuova occasione a Martinez Quarta, che di recente è uscito dalle rotazioni e scalpita per rientrare.