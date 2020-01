Iachini: “Questi ragazzi hanno ampi margini di crescita, ma testa bassa e lavorare. Ho giocato con Dybala, Vazquez e Belotti in passato e qui…”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così in conferenza stampa: “C’era da ribaltare questa situazione e lo abbiamo fatto in poco tempo. Ci stiamo conoscendo e adesso stiamo migliorando sui particolari. Questi ragazzi hanno ampi margini di crescita, anche perché ci sono tanti giovani. Però testa bassa a pedalare perché non abbiamo fatto nulla. Ci vuole tanta umiltà e dedizione per mettere in pratica i nostri principi. Tridente? Le mie squadre hanno sempre segnato molti gol. Con il mio staff abbiamo sempre valorizzato tanti giovani come ad esempio Dybala, Icardi, Belotti e Vazquez. Il mio compito è quello di valorizzare ogni singolo ragazzo per inserirlo nella tattica collettiva. A me piace un calcio propositivo e di qualità. In passato ho giocato con Dybala Vazquez e Belotti, vedremo se anche qua potremo schierare un tridente simile. I ragazzi devono capire che adesso devono abbassare ancora di più la testa perchè ancora non abbiamo fatto nulla”.