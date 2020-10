Iachini: “Ribery e Callejon, anche solo averli in allenamento fa tutta la differenza del mondo. Martinez? Vedremo se ci sarà Pezzella ad aiutarlo”

Alla vigilia del match con la Roma, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini parla così in sala stampa: “Ribery, come Pezzella e Callejon, si regalano male agli avversari. Già vederli in campo in settimana in allenamento cambia lo scenario a livello di personalità trasmessa. Franck è un giocatore importante per noi, non averlo avuto in buone condizioni è stato motivo penalizzante, però guardiamo avanti, sappiamo che questo è un momento difficile. Abbiamo perso per strada qualche giocatore importante, qualcuno ha perso tanti giorni di lavoro fisico, in un’annata come questa dove non c’è stata preparazione qualche problemino ci può stare. Dzeko pericolo numero uno? Lo conosciamo, fa giocare la squadra, sa legare, andare in gol, dare profondità, è un giocatore molto importante. Martinez Quarta? La perdita di German è stata pesante, come il fatto che molti siano andati in nazionale. Abbiamo subito dei gol per errori banali, episodici. Se guardiamo il campionato, ci sono tante partite con tanti gol, non va valutato come gli altri. In difesa abbiamo aggiunto dei ragazzi molto giovani, come Lucas, che sta cercando di inserirsi al meglio e ci auguriamo che possa farlo velocemente. Con Pezzella potremo lavorare ancora meglio su di lui, se non dovesse esserci German speriamo che possa recepire più velocemente possibile le indicazioni”.

