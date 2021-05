Iachini: “Ribery ha preso una botta, queste sono le sue condizioni”

L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, è uscito dal campo durante la partita contro il Bologna perché non era in perfette condizioni e non ce la faceva a continuare.

Ad aggiornare tutti su quello che è successo, ci ha pensato l’allenatore viola, Giuseppe Iachini, che ha detto: “Vediamo come sta, perché ha subito una contusione forte, una botta, però non dovrebbe essere nulla di grave”.