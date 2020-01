Iachini sa di avere una squadra…”in tiro”

La partita contro l’Atalanta è stata dispendiosa a livello mentale oltre che fisico, ma la ritrovata sicurezza e condizione fisica fa ben sperare per il futuro. Si è badato al sodo, e l’attaccante che è arrivato pare incarnare la filosofia del nuovo tecnico. Proprio Cutrone dovrebbe giocare al fianco di Chiesa, che ultimamente non è stato in condizioni ottimali e per questo desta grande curiosità. Come scrive La Nazione, il Napoli, orfano di Koulibaly e Maksimovic, potrebbe aprire spazi che con la SPAL sono mancati, non solo per Chiesa, ma anche per Castrovilli, che con Iachini sta crescendo ancora negli strappi palla al piede. Iachini ha una squadra in tiro, e lo sa: il vento sta cambiando.