Iachini: “Sapete cosa ho detto a Vlahovic? Che è una testa di c…”

Ci sono stati tre episodi che hanno rovinato, sia pur in modo parziale, la giornata di ieri dell’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini. Il cartellino rosso di Badelj, aver preso gol a partita ormai finita e anche l’esultanza di Dusan Vlahovic. Il ragazzo ha cercato di spiegare che è sempre stata così e che ha preso esempio da Depay, ma non è piaciuta lo stesso a Iachini: “Sapete cosa gli ho detto? Che è una testa di c…. Non so perché abbia esultato in quel modo ma poi ha chiesto scusa ai tifosi della Sampdoria“. La dichiarazione di Iachini è stata riportata da Tuttosport.