Iachini: “Se domani approcciamo male la partita a livello mentale, mi i****** di brutto. Giochiamo in casa e non ci dovrà essere trippa per gatti”

Ha continuato così in conferenza stampa il tecnico viola Beppe Iachini: “Se domani approcciamo male la partita a livello mentale, mi incazzo di brutto. E se conosco i miei ragazzi approcceremo bene il match, perché pensiamo al Genoa da dopo la partita contro il Napoli. Niente è facile in questo campionato. A Napoli abbiamo giocato una partita contro una squadra che voleva vincere a tutti i costi. I partenopei hanno dimostrato di essere una grande squadra contro la Lazio. Domani contro il Genoa probabilmente è la partita più difficile. I rossoblu hanno ottimi calciatori nel proprio organico. La partita andrà affrontata con grande rispetto, concentrazione e attenzione. Ma siamo a casa nostra e non ci dovrà essere trippa per gatti. Lavoro atletico? Ho dovuto regolarmi perché non avevo molti giorni. Abbiamo messo lavoro nelle gambe dei ragazzi ma ripeto, non abbiamo potuto lavorare come volevamo per colpa del tempo. Vedo già risposte giuste da parte della mia squadra. Ci vuole del tempo, ma già siamo su una discreta strada”.