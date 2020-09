Ieri la stretta di Pradè: Le cifre dell’affare Bonaventura

Due-tre giorni del succitato pressing ben assestato e la Fiorentina ha battuto di slancio la concorrenza di Benevento e Verona per Bonaventura: il contatto con Raiola, un confronto per inquadrare i termini economici dell’affare, la trattativa e infine l’affondo: tutto in 48-72 ore, quando è andato all’incastro anche il tassello tecnico, perché Bonaventura è la classica mezz’ala che andrà ad integrarsi benissimo con Amrabat e Castrovilli, che darà profondità al gioco e garantirà soluzioni offensive per la soddisfazione di Beppe Iachini, ben contento di aggiungere un elemento di qualità nel gruppo. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ieri c’è stata la stretta decisa di Pradè, dopo l’ennesimo colloquio con l’agente del calciatore per portare la succitata trattativa ad una destinazione comune e condivisa: Bonaventura si legherà alla Fiorentina con due anni di contratto, ricevendo in “cambio” cinque milioni di ingaggio complessivo, ma il parametro zero consente a Commisso di fermare lì le spese per aggiungere un ottimo acquisto alla rosa attuale.

0 0 vote Article Rating