Ieri sera cena di gruppo per la Fiorentina: foto e qualche battuta con i tifosi viola presenti. E Vlahovic…

Ieri sera molti dei giocatori della Fiorentina si sono ritrovati a cena insieme in un noto locale in zona San Frediano. Fuori dal ristorante anche alcuni tifosi viola e esponenti del tifo organizzato della Curva Fiesole. Durante la serata c’è stato un confronto tra i calciatori viola e i tifosi gigliati, dove quest’ultimi hanno espresso grande entusiasmo per i risultati della squadra e intonando qualche coro di sostegno. I giocatori si sono poi concessi per qualche foto.

Presente anche Dusan Vlahovic, che però non è uscito dal locale al momento dello scambio di battute tra i suoi compagni e i tifosi viola. Anche il serbo successivamente si è concesso a foto e selfie con i supporters presenti. A riportarlo è Radio Bruno.