Iervolino: “Cavani è una suggestione per la Salernitana, lui vuole giocare la Champions. E’ tra i migliori attaccanti in circolazione”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato di Edinson Cavani, attaccante accostato sia al club campano che alla Fiorentina. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Cavani è una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. E’ un giocatore ambito dalle squadre più importanti d’Europa, vuole giocare la Champions, però le porte della Salernitana comunque restano aperte perché per me è un giocatore straordinario. E se vuole casa ad Amalfi decisamente l’avrà”.

E poi ha aggiunto: “Non c’è stato un contatto, io ho solamente espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo tra le punta più forti in circolazione. E’ svincolato, ama il nostro territorio, se volesse finire la carriera in un contesto tranquillo lo accoglieremmo. La volontà del club è quella di rimanere in Serie A il più a lungo possibile, e per farlo servono giocatori giovani ma anche di esperienza”.