Igor brucia le tappe. Kokorin: Ci vuole calma

Oltre ad occuparsi dello status di Amrabat e Biraghi, il Corriere dello Sport-Stadio ha analizzato anche le condizioni di altri giocatori della Fiorentina. Prime tra tutte quelle di Igor, ancora alle prese con la lesione alla coscia destra rimediata circa un mese fa contro la Roma. Il brasiliano sta bruciando le tappe e tra due-tre settimane potrebbe tornare a disposizione di Iachini per il rush finale di stagione.

Oltre all’ex Spal, si parla anche di Malcuit e Kokorin. L’ex Napoli ha saltato il Genoa per un affaticamento muscolare accusato nella giornata di venerdì ed è valutare in vista dei prossimi impegni. Il russo, invece, sta continuando a lavorare per tornare il prima possibile in gruppo. Ci sarà contro l‘Atalanta? Forse sì, forse no: in ballo ci sono tanti fattori, ma Kokorin dovrà metterci anche la volontà e la determinazione che servono in questi casi.