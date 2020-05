Il difensore brasiliano della Fiorentina Igor ha parlato dell’eventuale ripartenza del campionato a GloboEsporte: “Come atleta, voglio sempre giocare e fare ciò che amo. Ma, a causa della situazione in cui ci troviamo, il numero di casi che abbiamo avuto, il numero di morti, secondo me in questa stagione non si dovrebbe tornare a giocare. Se dovessi tornare a giocare in questo momento, sceglierei di non ripartire. Non è perché siamo giocatori allora siamo immuni al virus”.