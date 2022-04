Ikoné: “La Fiorentina può arrivare in Europa e faremo di tutto per raggiungerla. Spero di segnare cinque gol in questo finale di stagione”

Jonathan Ikoné è riuscito finalmente a segnare il suo primo gol in maglia viola. Il francese è stato ospite del consueto appuntamento ‘Fiorentina Weekly’ in cui si è soffermato sul suo passato, sul presente e anche sul futuro prossimo del club gigliato in vista del rush finale di stagione: “Igor è il compagno di squadra più difficile da affrontare. In allenamento mi trovo sempre nella zona dei terzini sinistri o difensori centrali di sinistra. Nello spogliatoio ho legato con tante persone, ma se devo dirne una in particolare dico Maleh perché parla francese. Sono carico per le prossime partite come sempre. E’ per quello che ci alleniamo in settimana, per riuscire ad essere efficace nel weekend. Io sono pronto e lo sono anche i miei compagni”.

Lei è cresciuto con Mbappé. Direi che lo avete fatto bene (ride, ndr).

“Sì, è vero. Abbiamo fatto i primi passi nel calcio insieme, sono molto felice di tutto quello che riesce a fare, sono contento di vederlo così, è un mio caro amico e gli auguro il meglio. Sono sicuro che anche lui lo è per me”.

Quanti gol vorrebbe aver fatto alla fine della stagione?

“Mi dicono 10 gol, ma sono un po’ tanti. Diciamo 5 per il momento”.

Se fa 10 gol deve fare la barba bionda, ok?

“Va bene (ride, ndr)”.

Dove può arrivare la Fiorentina?

“Penso sinceramente che si possa fare qualcosa. Si può riuscire ad arrivare in Europa e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.

La partita contro il Venezia può essere insidiosa?

“Sì, sicuramente lo sarà. Abbiamo appena vinto contro una big, però adesso è più difficile perché bisogna rimanere con i piedi per terra”.