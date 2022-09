Ikonè più Nico Gonzalez, finalmente arrivano i gol degli esterni e la Fiorentina torna alla vittoria contro l’Hellas Verona

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 2-0 (12′ Ikoné, 90′ Nico Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Quarta; Ranieri; Biraghi; Mandragora; Amrabat (50′ Bonaventura); Barak (78′ Duncan); Ikoné (65′ Nico Gonzalez); Kouame (78′ Cabral); Sottil (65′ Saponara). All. Vincenzo Italiano

95′ – Finisce qui! La Fiorentina batte 2-0 il Verona grazie ai gol di Ikonè e Nico Gonzalez, ritrovando finalmente la vittoria

94′ – Ennesimo intervento in chiusura nella strepitosa partita di Martinez Quarta

92′ – Tiene su il pallone la Fiorentina, che ora gioca ovviamente con il cronometro

90′ – Cinque minuti di recupero

90′ – GOOOOOOL!!! NICO GONZALEZ!!! Invenzione di Duncan per Mandragora, questi mette dentro per Nico Gonzalez che si avventa sul pallone e con la punta del piede insacca sotto porta. 2-0 viola!

88′ – Bonaventura punta ina area e appena sento il tocco va giù, troppo poco per il rigore

86′ – Fiorentina in affanno, davanti gli attaccanti non tengono un pallone

84′ – Cross sul primo palo per l’inserimento di Djuric, che anticipa Ranieri ma sfiora soltanto il pallone

83′ – Il Verona arriva in area, c’è un fallo clamoroso di Kallon su Biraghi ma l’arbitro lascia correre e per poco non arriva il pareggio

81′ – Provvidenziale uscita di Terracciano che salva il risultato fermando Kallon lanciato a rete

80′- Dieci minuti più recupero alla fine

78′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Kouame e Barak, dentro Cabral e Duncan

75′ – Gunter entra durissimo su Kouame che lo aveva saltato secco, giallo per lui

73′ – Schema su punizione francamente inconcepibile della Fiorentina, succede che il Verona riparte e Barak è costretto a spendere l’ammonizione

71′ – Stanca e imprecisa la Fiorentina, che in questa fase di gara non riesce a imbastire un’azione

69′ – Cambio nel Verona: fuori Henry, dentro Djuric

68′ – Biraghi mette in mezzo la punizione, libera la difesa veronese

67′ – Saponara lotta e ottiene un buon calcio di punizione sulla sinistra

65′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Sottil e Ikonè, dentro Saponara e Nico Gonzalez

62′ – Lancio per Ikonè che però viene fermato da Hien nei pressi dell’area

60′ – Momento di pressione del Verona

58′ – Cambio nel Verona: fuori Rustic, dentro Verdi

56′ – Fallo tattico di Bonaventura e subito giallo per lui

53′ – Doppio cambio nel Verona: fuori Tameze e Lasagna, dentro Kallon e Veloso

51′ – Subito pericoloso Bonaventura, con una staffilata dalla distanza che esalta ancora una volta le doti di Montipò

50′ – Problema muscolare per Amrabat, al suo posto entra Bonaventura

47′ – Kouame prova a lanciarsi, ma Gunter usa il fisico e gli impedisce di passare

46′ – Ennesimo fallo di Hien su Sottil che a questo giro si becca finalmente il giallo

45′ – Si riparte!

Cambio all’intervallo per il Verona: fuori Coppola ammonito, dentro Dawidowicz

SECONDO TEMPO

48′ – Finisce qui il primo tempo, Fiorentina avanti 1-0 ma con il rammarico di un rigore sbagliato e tante occasioni fallite

47′ – Terracciano sceglie male il tempo dell’uscita, Lasagna colpisce di testa ma centra Henry

46′ – Preme l’Hellas in questo recupero, calcio d’angolo

45′ – Tre minuti di recupero

42′ – Imbucato Ikonè che manca clamorosamente l’appuntamento col pallone, era solo davanti a Montipò

39′ – Ennesimo blocco, stavolta da parte di Gunter, su Kouame che sta facendo una grandissima partita

37′ – La statistica: Biraghi ha sbagliato tre rigori su cinque calciati in carriera

35′ – Grande apertura di Ikonè per Sottil che punta e mette in mezzo, chiusura di Ilic in corner

33′ – Fallo di Henry su Ranieri, non è il primo da parte dei giocatori del Verona

31′ – Amrabat liscia il pallone e poi deve commettere un fallo da ammonizione per fermare la ripartenza del Verona

30′ – Altro miracolo di Montipò! Bellissimo colpo di testa di Martinez Quarta che indirizza il pallone nell’angolino, vola e lo toglie con la mano il portiere del Verona

29′ – Insuperabile Martinez Quarta che ferma un’altra ripartenza del Verona. Sul proseguo dell’azione va al tiro da fuori area Venuti, ancora un piattone alzato in angolo da Montipò

27′ – Pareggio del Verona con Henry che batte Terracciano su un pallone conteso in area, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’attaccante scaligero

26′ – SBAGLIA BIRAGHI. Il capitano della Fiorentina incrocia a mezz’altezza, troppo facile per Montipò che intuisce e para in due tempi

25′ – Rigore per la Fiorentina! Fallo netto di Coppola su Kouame, giallo per lui e penalty

24′ – Mandragora illumina per Kouame che però si incarta, deve allora appoggiare su Ikonè che calcia in porta e trova la risposta di Montipò

22′ – Biraghi libera solo momentaneamente su Tameze, poi Rustic tenta il cross ma non c’è nessuno in area

20′ – Contropiede della Fiorentina, Sottil per Ikonè e questi per Venuti che calcia forte di piattone, Montipò si oppone con il riflesso

18′ – Apertura di Ikonè per Sottil, appoggio su Biraghi che mette il cross ma la difesa libera

14′ – Si nota una rinuncia da parte della Fiorentina alla costruzione dal basso. Terracciano va spesso al lancio lungo per innescare la velocità dei tre attaccanti

12 ‘ – GOOOOOOL!!! IKONE’!!! L’esterno viola parte dalla fascia, converge verso il centro e una volta entrato in area chiude la conclusione sul primo palo sorprendendo Montipò. 1-0 viola!

9′ – Spazio per Mandragora che va al tiro dalla distanza, pallone ampiamente a lato

6′ – Henry si gira in area e calcia, pallone deviato e salvato da Terracciano prima che finisca in corner

4′ – Sottil va via sulla sinistra e mette in mezzo, Montipo’ sfiora e Kouame non riesce a mettere dentro sulla ribattuta da due passi

3′ – Iniziativa di Hien, chiude bene Ranieri in area

1′ – Subito un duro scontro per Biraghi che rimane a terra

0′ – Si comincia!

Ultimo impegno sul campo prima della sosta per la Fiorentina, che oggi al ‘Franchi’ sfiderà l’Hellas Verona allenato dal fiorentino Gabriele Cioffi. I viola guidati da Vincenzo Italiano devono trovare la forza per reagire dopo le ultime sconfitte tra campionato e Conference League e tornare a fare risultato. I gialloblù, che in classifica hanno un punto meno dei gigliati, si trovano invece a disputare la seconda trasferta di fila dopo la partita domenica scorsa per 2-0 a Roma contro la Lazio.

Il fischio di inizio è in programma alle ore 15:00, arbitra il sig. Rapuano di Rimini. Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Quarta; Ranieri; Biraghi; Mandragora; Amrabat; Barak; Ikoné; Kouame; Sottil. All. Vincenzo Italiano

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien; Gunter; Coppola; De Paoli; Ilic; Tameze; Lazovic; Hrustic; Lasagna; Henry. All. Gabriele Cioffi