Il baby prodigio Martinelli e Sadotti volano agli Europei Under 17 con l’Italia: Aquilani ancora senza il suo numero uno

Erano nei pre convocati del ct Bernardo Corradi, che li ha poi confermati anche nella lista definitiva dei 20 che parteciperanno all’Europeo Under 17, in programma in Ungheria dal 17 maggio prossimo. Si tratta dell’enfant prodige Tommaso Martinelli, numero uno sia azzurro che viola, e di Edoardo Sadotti, centrale dell’Under 17 della Fiorentina. Per quanto riguarda Martinelli, si tratterà dunque di prolungare la sua assenza dalla Primavera, dato che il portiere era stato colpito da squalifica fino a metà mese: di fatto Aquilani lo riavrà qualora la sua squadra centri i play-off.