Il Başakşehir non sa perdere: c’è un dato che potrebbe spaventare la Fiorentina

A pochi giorni dalla partita tra l’Instanbul Basaksehir e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha acquisito particolare importanza dopo il pareggio di giovedi contro l’RFS Riga, l’Uefa ha sottolineato una particolare statistica del club turco. Tramite il proprio profilo Twitter, ha ricordato come il Başakşehir al momento stia attraversando un ottimo periodo di forma: la squadra turca risulta infatti essere imbattuta da 18 partite consecutive, frutto di 12 vittorie e 6 pareggi. Un dato che certo non preoccupa, ma che impone alla squadra viola di affrontare la partita con la giusta concentrazione: i tre punti sono fondamentali e per questo la Fiorentina non potrà permettersi errori.

Questo il post pubblicato nei giorni scorsi dall’Uefa: