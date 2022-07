Il Bayern Monaco spinge per De Ligt e la Juventus potrebbe incassare diversi milioni… da usare per Milenkovic

Matthijs De Ligt è sempre più lontano dalla Juventus. Come riporta Sky Sport, in questi minuti è in corso un’incontro tra il direttore sportivo del Bayern Monaco Hassan Salihamidzic e Rafaela Pimenta, agente del giocatore.

Il club tedesco ha pronta l’offerta, sicuramente molto alta e che permetterebbe alla Juve di fare un bell’incasso. Soldi che i bianconeri andrebbero ad investire proprio in difesa, e qui entra in mezzo la Fiorentina.

Come raccontiamo da qualche settimana, infatti, Nikola Milenkovic è insieme a Koulibaly uno dei preferiti di Allegri e con le risorse economiche derivanti dalla cessione di De Ligt la Juventus potrebbe davvero sferrare il suo attacco. Vedremo se, in tal caso, il giocatore dirà addio oppure se ci saranno dei colpi di scena dopo le dichiarazioni di Joe Barone.