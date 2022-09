Il Bologna ha scelto Thiago Motta come nuovo tecnico, ma contro la Fiorentina in panchina ci sarà una vecchia conoscenza dei viola

Il Bologna ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic. Sarà Thiago Motta il nuovo tecnico dei felsinei, che domani firmerà un accordo su base biennale di circa un milione di euro.

Ma secondo quanto riferito da gazzetta.it domenica contro la Fiorentina sulla panchina felsinea non ci sarà subito l’ex tecnico dello Spezia. Verrà infatti affidata al duo composto da Luca Vigiani, ex giocatore viola ed attuale allenatore della Primavera rossoblù, e Paolo Magnani, collaboratore tecnico che guidò la prima squadra in un’altra occasione, ovvero il 30 agosto 2010 in Bologna-Inter 0-0 in attesa dell’arrivo di Malesani.