Il Bologna “segue” il Sassuolo: quando toccherà alla Fiorentina?

Anche il Bologna, a seguito dell’ultimo decreto della Regione Emilia Romagna, si unisce al Sassuolo per la ripresa degli allenamenti dal 4 maggio. I calciatori rossoblù, a partire da martedì 5 maggio, potranno tornare a lavorare individualmente e facoltativamente ad allenarsi sui campi del Centro sportivo Niccolò Galli. Ecco la nota stampa pubblicata dalla società emiliana su Bolognafc.it: “Alla luce dell’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N. Galli. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici.”

Nella giornata di oggi si sono mossi i primi passi verso una ripresa, anche se parziale, delle attività e chissà quale saranno le decisione della Fiorentina. Sicuramente, come già avvenuto in Emilia Romagna, servirà prima il parere favorevole del presidente della Regione per poi impostare una tabella personalizzata degli allenamenti per ogni singolo giocatore.