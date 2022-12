Il Brasile joga bonito contro la Corea e si prende nel primo tempo il passaggio del turno

Il Brasile balla la samba e schiaccia la Corea del Sud in quaranta minuti. La Seleçao di Tite domina la compagine asiatica e si assicura i quarti di finale contro la Croazia.

Tutto facile per Neymar & Co. che vanno sul velluto dalle prime fasi. A sbloccarla è Vinicius, con una rete da dentro l’area di rigore, poi ci pensa il rientrante Neymar a mettere il risultato in cassaforte. Gol su rigore (procurato da Richarlison) e 2-0. Il terzo arriva con lo stesso attaccante di Antonio Conte, dopo una bellissima triangolazione al limite dell’area. Quarta rete siglata da Paquetà. A nulla è servito il gol di Paik, se non per la gloria dei coreani, che devono lasciare il Qatar. Ai quarti sarà quindi Brasile-Croazia, con la formazione di Tite lanciatissima verso la vittoria finale.