Un brasiliano sta per diventare un giocatore utilizzabile a tutti gli effetti per la Fiorentina, perché un altro se ne sta andando in Brasile.

Il paese sudamericano diventa uno snodo importante per i viola; un minuto dopo la firma di Pulgar con il Flamengo, i viola potranno depositare il contratto di Dodò. L’acquisto del terzino è stato già perfezionato con lo Shakhtar da tempo, ma c’era bisogno che si liberasse un posto da extracomunitario per renderlo utilizzabile in tutte le competizioni.